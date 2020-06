Inter, rebus Sensi | Ecco quando può tornare!

Stefano Sensi è ancora una volta vittima di un infortunio che lo terrà lontano dal terreno di gioco per un po’: il centrocampista vola da uno specialista

Nella sua prima stagione all’Inter, il centrocampista Stefano Sensi ha subito numerosi infortuni che lo hanno costretto a saltare diverse partite fondamentali. Ora il numero 12 interista dovrà stare fermo almeno fino a metà luglio per risolvere un problema al bicipite femorale. Si vola così da uno specialista in Germania per recuperare.

Inter, Sensi vola in Baviera da uno specialista: i tempi di recupero

Continua la sfortuna di Stefano Sensi che si infortuna di nuovo. Questa volta il problema è al bicipite femorale. Così, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, il centrocampista insieme alla società ha deciso di volare in Germania, per consultarsi di nuovo con Müller-Wohlfahrt, luminare del settore. Il giocatore così facendo vorrebbe cercare di recuperare per l’ultima parte di campionato dell’Inter, così da essere disponibile a pieno regime per le partite di Europa League. Antonio Conte potrebbe così avere una pedina in più nel suo scacchiere in un momento che sarà sicuramente molto frenetico.

