Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma | C’è l’ultimatum

Calciomercato Milan, a breve il faccia a faccia con Donnarumma per il rinnovo: c’è l’ultimatum di Gazidis, le ultime

Se nel corso della stagione sembrava già diretto verso altri lidi, un’emergenza pandemica dopo, il futuro di Donnarumma potrebbe cambiare del tutto. Il giovane portiere campano rappresenta una delle poche certezze della storia recente del Milan, al punto da portare il club rossonero a riconsiderare la sua permanenza ed ottimizzare il suo valore. Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, dunque, il club rossonero è pronto a rinnovare il contratto a Gigio Donnarumma: Gazidis ha proposto all’agente del calciatore, Mino Raiola, un contratto da 7,5 milioni di euro a stagione.

Un’offerta faraonica, che però necessità di una pronta risposta: l’ex AD dell’Arsenal ha, infatti, imposto il 30 giugno come data ultima per ricevere una risposta valida dal giovane portiere. Schermaglie di mercato, allora, che riprendono in casa Milan: i rossoneri sperano nel rinnovo del proprio gioiellino e dallo stesso Donnarumma sembrano filtrare sensazioni positive a riguardo. L’accordo è ancora lontano, ma l’ottimismo di certo non manca.

