Calciomercato Inter, l’obiettivo Belotti si allontana: Cairo è pronto a blindarlo, queste le parole del presidente granata

Con il Barcellona in costante pressing su Lautaro Martinez, Marotta resta a caccia di un attaccante di spessore da aggiungere alla propria Inter. Un’occasione di mercato potrebbe essere quella made in Italy, con quell’Andrea Belotti che tanto piace all’ex DS della Juventus. Cattive notizie, in tal senso, sembrano essere dietro l’angolo: il presidente del Torino, Urbano Cairo, sarebbe pronto a blindare il centravanti granata.

LEGGI ANCHE >>>Inter e Milan, novità per il nuovo stadio | Accordo col Comune

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, beffa Juve e Inter | Ha firmato!

Calciomercato Inter, Cairo gela Marotta: “Non vendo Belotti”

Più di un indizio, Urbano Cairo l’ha dato nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Rai Radio 1, dove stuzzicato sull’argomento Belotti e sull’eventuale futuro del capitano granata lontano da Torino: “Non ho alcuna intenzione di venderlo – spiega il patron del club piemontese – Perché dovrei privarmi di uno come lui? Anzi, me lo tengo stretto. Già in passato ho rifiutato delle offerte importanti, dalle cifre molto alti e non me ne sono pentito per nulla”. Un messaggio forte e chiaro che Cairo lancia a tutti gli estimatori del Gallo. L’Inter, dunque, è avvisata: il Toro non vuole privarsi del proprio capitano, soprattutto se a cifre normali.

Per tutte le ultime notizie sul mercato dell’Inter CLICCA QUI!

Chissà, allora, se Marotta proverà a strappare Belotti al Torino, nonostante le parole chiarissime di Urbano Cairo. Le vie del calciomercato, d’altronde, sono infinite.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Conte nei guai | No all’Europa League

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Guardiola provoca | Richiesta ‘folle’ per Gabriel Jesus