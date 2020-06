Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Zidane si allontana da Madrid

A soli 48 anni, Zidane è già fra gli allenatori più vincenti di sempre: dalla Spagna rivelano che il suo futuro è lontano da Madrid, Juventus in agguato.

Dopo aver avuto una carriera da giocatore costellata di successi, diviso fra Juventus, Real Madrid e Francia, Zinedine Zidane è diventato uno degli allenatori più vincenti di sempre. Arrivato sulla panchina delle ‘Merengues’ in un momento di grande crisi degli spagnoli, ha portato subito il Real alla vittoria della Champions League: ripetendo, poi, il successo per i due anni successivi. In qualsiasi ambito viene inserito, Zidane resta un vincente. Dalla Spagna, intanto, rivelano che il suo futuro è sempre più lontano da Madrid: ecco quale potrebbe essere la sua prossima panchina.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Kulusevski | Accordo fra i club!

Calciomercato Juventus, Zidane pronto a lasciare il Real | Lo vuole la Francia

Secondo quanto rivelato da ‘DonDiario’, Zidane potrebbe lasciare la panchina del Real Madrid: per lui c’è la proposta della Federazione francese. Nella giornata di ieri, l’ex fuoriclasse della Juventus ha compiuto 48 anni: per essere un allenatore è ancora molto giovane, ma i successi sono già da primato. La Nazionale della Francia avrebbe intenzione di affidargli la guida tecnica dopo l’Europeo, in vista dei prossimi mondiali in Qatar del 2022.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sprint per Arthur | Chiusura vicina

Con la maglia della Francia, Zidane ha vinto sia l’Europeo -in finale contro l’Italia- che il Mondiale. Il fil rouge della vita del franco-algerino è la vittoria, che lo insegue come un’amante devota. Quello fra Zidane e la nazionale transalpina sembra un amore promesso, come quello con la Juventus. Zizou non ha mai nascosto che un giorno gli piacerebbe tornare a Torino in veste di allenatore ed i traguardi degli ultimi anni hanno dimostrato che possiede tutte le carte in regole per farlo nel migliore dei modi. Prima, però, potrebbe esserci la Francia.

Il futuro di Zidane è sempre più lontano dal Real Madrid: per Zizou c’è la Nazionale francese, con l’obiettivo ambizioso del prossimo mondiale in Qatar.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic | Nuova clamorosa destinazione

Juventus, bomber di lusso per il dopo Higuain | Il piano di Paratici

Calciomercato Roma, licenziamento Petrachi | Le ultime