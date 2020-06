Calciomercato, Juventus-Pique | Svelato un retroscena

La Juventus è pronta a vivere un finale di stagione infuocato, nel frattempo spunta un retroscena di mercato di una trattativa con il Barcellona

Non è stata una ripresa da sogno per la Juventus, che ha subito perso un titolo a causa del ko rimediato in finale di Coppa Italia contro il Napoli. La società ora ha messo nel mirino lo scudetto e vuole mantenere il primo posto attuale, nel frattempo dalla Spagna spuntano dei retroscena di calciomercato.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: retroscena Pique | Il motivo del no

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, i bianconeri avrebbero cercato per diverso tempo Gerard Pique del Barcellona e lo spagnolo stava per prendere seriamente in considerazione questa ipotesi. A bloccare tutto, però, fu Shakira, contraria ad un trasferimento in un’altra città.

Oggi, però, il difensore classe 1987 potrebbe trasferirsi all’Inter Miami: una destinazione sembrerebbe maggiormente apprezzata da tutta la famiglia.

