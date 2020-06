Calciomercato Juventus, Sarri precipita | Coppia clamorosa al suo posto

La posizione di Sarri all’interno della Juventus sembra essere sempre più scomoda: Paratici e Nedved potrebbero aver ‘scaricato’ il tecnico.

Il progetto Maurizio Sarri rischia seriamente di tramutarsi in un completo fallimento per la Juventus. Un’eventualità che a Torino vorrebbero scongiurare in ogni modo, avendo bene in mente che in questi anni l’attenzione mediatica sui bianconeri è aumentata dal fattore Cristiano Ronaldo. L’idea di puntare sul tecnico di Figline era connaturata con quella di ricercare la vittoria attuando un gioco più propositivo. Un obiettivo che, per il momento, è rimasto fermo alle intenzioni. Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli, la panchina di Sarri sembra traballare come mai prima e per la Juventus potrebbe aprirsi uno scenario clamoroso.

Calciomercato Juventus, Sarri precipita | Panchina affidata alla coppia Capello-Pirlo

La Juventus potrebbe essere sul punto di prendere una decisione forte. Il giornalista di mercato Luca Fausto Momblano ha rivelato che: “Paratici e Nedved non stanno più con Sarri. Se nelle prossime partite la situazione precipita e non c’è unità d’intenti, potrebbe succedere qualcosa di importante”. Traduzione: l’esonero di Maurizio Sarri. Un evento che non è mai stato troppo nelle corde del club piemontese, ma che potrebbe rivelarsi inevitabile per salvare la stagione.

Nonostante la sconfitta in finale di Coppa Italia, infatti, la Juventus resta pur sempre al primo posto in Serie A e ad agosto ha un ottavo di finale di Champions League da giocarsi. Per questo motivo la ‘Vecchia Signora’ non può permettersi che la squadra vada allo sbando: il naufragio non è un ipotesi calcolata in quel di Torino. Ma chi potrebbe prendere il posto di Sarri in questi ultimi due mesi? Momblano ha un’idea precisa: “Si potrebbe pensare ad una coppia formata da Fabio Capello ed Andrea Pirlo“. La prima esperienza da allenatore del più grande regista di tutti i tempi, potrebbe essere proprio con la Juventus, al fianco di un tecnico di esperienza come ‘Don Fabio’.

