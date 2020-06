Calciomercato, l’erede di Ramos arriva dalla Juventus!

Ancora un po’ prima del suo addio definitivo al Real Madrid, che starebbe così cercando un sostituto all’altezza di Sergio Ramos: ecco di chi si tratta

Sergio Ramos vestirà ancora per diverse stagioni la maglia del Real Madrid. Il celebre capitano spagnolo delle “merengues” avrebbe intenzione di prolungare il suo contratto fino al 2022 per disputare da protagonista il Mondiale in programma in Qatar, l’ultima grande competizione della Nazionale spagnola.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, colpo di scena | Offerto al Real Madrid!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Si è offerto a due top club!

Calciomercato Juventus, De Ligt il prescelto del Real

E così il club spagnolo starebbe alla ricerca di un valido sostituto di Ramos visto che Militao non sembra il calciatore prescelto. Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” Ramos avrebbe consigliato al presidente Florentino Perez il profilo di De Ligt, centrale olandese della Juventus. L’obiettivo sarebbe quello di sborsare la cifra di 120 milioni di euro nell’estate 2021 poco prima dell’addio definitivo dello stesso centrale del Real.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, futuro Higuain | “Le porte sono aperte!”

Il sogno dell’ex difensore dell’Ajax sarebbe quello di giocare in Liga e sarebbe molto contento del forte interessamento del Real. Prima, però, vorrebbe continuare a crescere a Torino insieme a colonne portanti come Bonucci e Chiellini.

De Ligt resta così la scelta numero uno per il post Ramos: lo stesso presidente Perez avrebbe dato il suo ok per l’operazione futura.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, non solo Milik | Altro colpo dal Napoli!