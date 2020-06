Calciomercato, UFFICIALE: torna alla Juve

La Juventus vedrà rientrare a Torino il calciatore andato in prestito la scorsa estate: il club comunica che la decisione è stata del giocatore

La Juventus la scorsa estate ha lavorato anche sul piano prestiti, con molti giovani che sono partiti per accumulare minuti. Un calciatore andato in prestito in Francia, a fine stagione tornerà ufficialmente a Torino nonostante la clausola fissata per il riscatto. La decisione sarebbe stata del calciatore e non della società.

Calciomercato Juventus, Mavididi non verrà riscattato dal Dijon: la scelta è del calciatore

Il giovane talento della Juventus, Stephy Mavididi, la scorsa estate si è trasferito in prestito al Dijon collezionando 24 presenze e 5 gol. Dopo un anno la società francese avrebbe potuto procedere al riscatto del giocatore versando 5 milioni nelle casse bianconere, ma la decisione ora ufficiale è diversa. Infatti, il comunicato della decisione è stato pubblicato sul sito del Dijon, in cui si sottolinea che la scelta è stata del calciatore.

Il comunicato recita: “Il club, ottenendo il prestito di Mavididi per la stagione 2019/2020, ha ottenuto la possibilità di riscattare il cartellino del giocatore dalla Juventus per 5 milioni di euro. Il Dijon era convinto delle qualità del calciatore, che ha però espresso il desiderio di non giocare più in Francia, ma in Inghilterra. Non abbiamo quindi deciso di investire la somma del riscatto per poi andare in contrasto col giocatore”. Rientrerà così a Torino il calciatore, pur avendo manifestato la propria intenzione di giocare in Inghilterra.

