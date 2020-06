La Juventus si prepara ad un calciomercato estivo da assoluta protagonista. Paratici prepara il colpo super: Antoine Griezmann

Pochi giorni al ritorno in campo per la Juventus e non solo. La Serie A riapre i battenti e, quando mancano poche settimane alla riapertura del mercato estivo, in casa bianconera si studia un vero e proprio colpaccio. Il piano della Juventus per arrivare a Griezmann potrebbe andare in porto: ecco cosa ha in mente Fabio Paratici.

Calciomercato Juventus, l’offerta per Griezmann: i dettagli

Un feeling mai sbocciato e che, secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’ starebbe peggiorando con il passare delle settimane. Messi e Griezmann difficilmente giocheranno ancora insieme il prossimo anno, con il francese che dopo aver accumulato prestazioni deludenti in blaugrana, potrebbe partire. In casa Juventus quello che poteva sembrare solo una suggestione nelle scorse settimane, potrebbe dunque diventare realtà. Gli eccellenti rapporti tra le due dirigenze che discutono da tempo dello scambio Arthur-Pjanic, potrebbero portare ad una maxi operazione, in parallelo, che comprenda Antoine Griezmann.

Nella mente di Paratici l’idea di puntare sul francese inserendo due pedine nell’ipotetico affare. Da un lato Pjanic, ormai pronto a salutare la ‘Vecchia Signora’ e valutato non meno di 60 milioni di euro. Dall’altro Federico Bernardeschi, già accostato alla squadra catalana negli scorsi mesi e che viene valutato 40 milioni di euro. L’Asse Barcellona-Juventus potrebbe dunque consolidarsi con un affare a dir poco clamoroso. Griezmann, sottotono anche nell’ultima uscita contro il Maiorca, è destinato a salutare Barcellona dopo il pagamento della clausola di 120 milioni all’Atletico Madrid che ha fatto tanto discutere.

Il Barcellona sarebbe pronto quindi a liberarsi del francese che guadagna circa 17 milioni di euro all’anno. La Juventus resta alla finestra: Griezmann rimane nei pensieri dei dirigenti bianconeri.

