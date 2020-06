Calciomercato, Raiola pronto a piazzare Thuram jr in Serie A: l’attaccante francese è sulla wish list di tanti club italiani, le ultime di CalciomercatoWeb.it

Giovane, di talento e con un cognome pesante: Marcus Thuram è uno dei giocatori più interessanti della next-gen del calcio europeo e con il suo Gladbach ha già richiamato a sé l’attenzione dei principali club continentali. Soprattutto in Italia, paese con il quale ha una connessione primordiale, essendo nato a Parma nel 1997, quando suo padre Lilian incantava con la maglia dei crociati. Un richiamo, quello della Serie A, che il ragazzo sarebbe pronto ad accettare, con il suo agente Mino Raiola che ha iniziato a far squillare i telefoni dei principali direttori sportivi italiani.

Calciomercato, Raiola propone Thuram jr in Serie A: la Fiorentina valuta, ma occhio alla concorrenza

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di CalciomercatoWeb.it, l’entourage di Marcus Thuram, ha iniziato a serrare i contatti con i principali club italiani. La volontà di Raiola appare chiara: portare uno dei suoi talenti più cristallini in un campionato come la Serie A, dove poter completare la propria maturazione e brillare ancor di più. I club ‘allertati’, d’altronde, sono di primissima fascia, ma tra questi compare anche chi è nel bel mezzo di una rifondazione, come la Fiorentina. La dirigenza dei gigliati valuta attentamente l’occasione, puntando gli occhi su un talento che sposerebbe a pieno la linea verde (e di talento) intrapresa dalla gestione Commisso. E i margini potenziali di Thuram (23 anni il prossimo 6 agosto) fanno ben sperare anche per il nuovo progetto dei viola, votato alla ricerca di un piazzamento importante in classifica.

Attenzione, però, alla concorrenza: tanti club di prima fascia del nostro campionato saranno chiamati a cercare un attaccante da aggiungere ai rispettivi organici. Il Napoli se parte Milik, il Milan se parte Ibrahimovic e così via. Raiola e Thuram attendono.

