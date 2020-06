Inter, addio Lautaro | Barcellona pronto a pagare la clausola!

Lautaro Martinez sarebbe sempre più vicino al Barcellona, che potrebbe pagare anche la clausola rescissoria dell’attaccante argentino: ecco come

L’Inter non intende fare sconti al Barcellona per Lautaro Martinez chiedendo così l’intera somma della clausola pari a 111 milioni di euro. Nei giorni scorsi il club spagnolo avrebbe provato ad inserire diverse contropartite tecniche che farebbero al caso della società nerazzurra, ma per ora nulla di fatto.

Calciomercato Inter, fondo per acquistare Lautaro

Il Barcellona non avrebbe fatti passi indietro dopo aver saputo questa notizia da parte della dirigenza nerazzurra, soprattutto dopo le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport di Piero Ausilio. Come svelato dall’edizione odierna de “La Repubblica” il club blaugrana sarebbe pronto a versare la clausola entro luglio.

Dopo la ripresa ufficiale della Liga, che partirà l’11 giugno, il Barcellona potrebbe affidarsi anche ad un fondo per trattare l’acquisto di giocatori importanti, tra cui “Il Toro”, pronto a fare le valigie in estate. Si tratta di partner economici in grado di finanziare l’investimento dell’attaccante argentino, ormai seguito da tanto tempo dal club spagnolo e pronto a fare coppia con Lionel Messi a partire dalla prossima stagione.

Una soluzione davvero suggestiva per arrivare all’acquisto definitivo di Lautaro senza l’inserimento di contropartite tecniche.

