Per il bosniaco può farsi sotto anche il Liverpool di Klopp nella prossima finestra di calciomercato. La Juventus in cambio potrebbe chiedere il cartellino di Fabinho

Arthur complica le strategie di mercato della Juventus sul versante Barcellona. Il brasiliano ha manifestato la chiara volontà di restare in Catalogna, rimane bloccato lo scambio per il trasferimento in blaugrana di Pjanic. Le altre alternative proposte dai campioni di Spagna non convincono la ‘Vecchia Signora’, che dovrà necessariamente trovare altre strade per la cessione del bosniaco e per sostituirlo adeguatamente in rosa.

Pjanic piace in particolare al Paris Saint-Germain, con il Dt Leonardo che già la scorsa estate ha tentato di portarlo sotto la Tour Eiffel. Il numero cinque ha estimatori anche in Premier League, dove a seguirlo con attenzione c’è il Chelsea. Con i ‘Blues’ la Juve potrebbe intavolare uno scambio con Jorginho, anche se la piazza londinese non scalderebbe il centrocampista ex Roma.

Calciomercato Juventus, idea Fabinho per il centrocampo

Diverso sarebbe invece il discorso se a farsi sotto fosse il Liverpool, con Klopp che per la prossima stagione potrebbe dare una nuova impronta ai ‘Reds’. Una mediana più tecnica e meno muscolare con l’inserimento di Pjanic, carta che la Juventus potrebbe giocarsi a sua volta per arrivare a Fabinho. Il brasiliano sarebbe l’alternativa al mancato arrivo a Torino di Arthur e Jorginho: un profilo diverso, più muscolare, ma in grado di dare equilibrio allo scacchiere di Sarri. Un elemento di caratura internazionale che può intrigare Paratici che sfrutterebbe gli ottimi uffici Jorge Mendes, agente del calciatore, per avere il via libera del Liverpool.

Fabinho è un punto fermo di Klopp e non sarà facile convincere il tedesco a lasciarlo andare. La Juve, oltre a Pjanic, potrebbe calare anche l’asso Douglas Costa, assai stimato dallo stesso manager dei ‘Reds’.

