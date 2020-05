Calciomercato Juventus, mossa Paratici per Chiesa | Offerto a sorpresa

La Juventus continua a pressare il club italiano per arrivare Federico Chiesa: c’è la proposta e l’inserimento di un calciatore

È stata una buona stagione fin qui per la Juventus, che con la ripresa della stagione continuerà a lottare per provare a ottenere tutti i titoli ancora a disposizione. Si ripartirà dalla Coppa Italia, dove all’andata con il Milan è finita 1-1, poi riprenderà la lotta allo scudetto dove la Lazio è indietro di solo un punto.

Infine ad agosto ci sarà l’impegno più atteso, quello riguardante la Champions League. L’ultima gara disputata a Lione non è andata benissimo visto che i bianconeri hanno perso per 1-0, ma tutto può ancora succedere nella sfida di ritorno. Nel frattempo la società continua a lavorare in vista della prossima sessione di calciomercato.

Calciomercato Juventus, tentativo per Chiesa: nella trattativa c’è Perin

Continuano i duelli della ‘Vecchia Signora’ con l’Inter anche fuori dal campo. Le due società, infatti, sembrerebbero entrambe interessate a Federico Chiesa, uno dei migliori talenti italiani in circolazione. Per arrivare all’esterno della ‘Viola’, la Juventus sarebbe disposta a sacrificare un proprio calciatore in modo da alleggerire il prezzo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri vorrebbero inserire Mattia Perin nella trattativa. Prima però bisognerà stabilire il futuro dell’attuale portiere del Genoa, prestato dalla Juventus, che potrebbe anche restare al ‘Grifone’ in caso di salvezza.

La Fiorentina, a sua volta, dovrà valutare la propria situazione tra i pali visto che potrebbe esserci la partenza di Dragowski.