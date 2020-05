Roma, il rientro di Zaniolo si avvicina: a breve in gruppo

Roma, sempre più vicino il rientro in campo di Nicolò Zaniolo: il giocatore tornerà a lavorare in gruppo tra due settimane.

Lo scorso 13 gennaio è stato operato per la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. Un infortunio che lo avrebbe costretto molto probabilmente a saltare gli Europei, poi slittati per via dell’emergenza Covid-19. Ora Nicolò Zaniolo sarà il grande nuovo acquisto di casa Roma per il finale di stagione. Il centrocampista classe 1999 è infatti pronto a rientrare in campo e tornare a disposizione di mister Fonseca.

Roma, Zaniolo in campo tra due settimane

Come riferisce ‘Sky Sport’, Nicolò Zaniolo sarà riaggregato al gruppo tra due settimane. Il giocatore inizierà a lavorare con i compagni in gruppo, giocando anche le partitelle e ritrovando confidenza con il terreno di gioco.

Infortunatosi lo scorso 12 gennaio contro la Juventus, il giovane centrocampista è stato operato il giorno seguente. Ora è pronto a rivedere il campo, per la gioia in particolare della Roma e di tutti i suoi tifosi.

