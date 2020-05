Riparte la trattativa fra Pallotta e Friedkin per la cessione della Roma: l’impatto del manager texano potrebbe ‘toccare’ anche il mercato dei giallorossi.

La cessione della Roma torna al centro del dibattito: Friedkin e Pallotta hanno ripreso i contatti dopo alcuni mesi di pausa. Molto del futuro dei giallorossi passa, probabilmente, dal cambio di proprietà. Pallotta vorrebbe riuscire a cedere la società prima che la crisi economica figlia del ‘Covid-19’ entri nel vivo: dall’altra parte, però, ha un interlocutore forte come il manager texano. Al momento, la trattativa fra i due è ancora in una fase interlocutoria: Friedkin e Pallotta stanno riallacciando i rapporti e riprendendo i fili del discorso, lasciato in sospeso in inverno.

Roma, Friedkin e Pallotta tornano a trattare la cessione | Effetti sul mercato

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Friedkin e Pallotta sono tornati a parlare dell’acquisto della Roma: il manager texano è pronto a stanziare 220 milioni liquidi, ad assumersi gli oneri debitori e poi versare altri 90 milioni per una successiva ricapitalizzazione. L’ingresso di Friedkin potrebbe rappresentare un punto di svolta per la società giallorossa: sarebbe un’iniezione d’ossigeno importante a livello economico che potrebbe incidere anche sul mercato della Roma. La maggiore stabilità finanziaria fornita da una proprietà forte come quella di Friedkin, potrebbe facilitare la vita di Petrachi sul mercato: innanzitutto i giallorossi potrebbero permettersi di resistere alle avances per Zaniolo e Pellegrini. I due centrocampisti azzurri potrebbero, quindi, rappresentare la spina dorsale della Roma del futuro.

A Roma si torna a parlare di cambio di proprietà: la trattativa fra Pallotta e Friedkin è ripartita negli ultimi giorni e, questa volta, potrebbe essere quella buona!

