Calciomercato Inter, svolta Nainggolan | Conte ha deciso!

Clamoroso Inter, Nainggolan può restare in nerazzurro: il riscatto del Cagliari sembra impossibile, Conte può rilanciarlo.

Dopo un annata non propriamente positiva a Milano, Radja Nainggolan ha deciso di rilanciarsi in Sardegna con la maglia del Cagliari. Un ritorno a casa quello del belga, anche per via della malattia della moglie. In rossoblù il centrocampista classe 1988 si è ritrovato, ma sembra che la sua permanenza in Sardegna sia solo temporanea. Il Cagliari appare impossibilitato a riscattarlo e non è escluso che il giocatore, una volta terminata la stagione, possa tornare a Milano per restare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, no del Real a Lautaro | Ecco perché

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, accordo Inter-PSG per Icardi ad un passo | Cifre e dettagli

Calciomercato Inter, Nainggolan può restare: il piano di Conte

Secondo quanto riferito da ‘Sportmediaset’ infatti, il riscatto del Cagliari appare impossibile e l’Inter potrebbe decidere di trattenere il giocatore belga anziché utilizzarlo come pedina di scambio. A differenza di altri giocatori come Perisic e Icardi, Antonio Conte non avrebbe preclusioni al reintegro in rosa dell’ex Roma e anche per la società nerazzurra non ci sarebbero problemi. L’allenatore salentino non ha mai espresso la volontà di liberarsi del belga, anzi sarebbe felice di averlo a disposizione in rosa per rafforzare il centrocampo.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI

Ecco perché l’ipotesi di rivedere nuovamente Nainggolan con la maglia dell’Inter non sembra così remota. Il belga, per caratteristiche, potrebbe rappresentare quell’alter-ego di Arturo Vidal, giocatore tanto apprezzato dall’allenatore ex Juventus e Chelsea. Conte potrebbe quindi giocarsi la scommessa Nainggolan: il giocatore sembra voglioso di rilanciarsi in nerazzurro e il tecnico potrebbe quindi includerlo a pieno nel proprio progetto.

Il classe 1988 è legato all’Inter ancora per due stagioni e potrebbe quindi rappresentare quella carta da valorizzare e in grado di portare quel dinamismo e quella forza in più nel centrocampo interista.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, arriva la rescissione | I nerazzurri esultano

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, retroscena Werner | C’è stato l’incontro