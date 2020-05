Nella prossima sessione di calciomercato dovrebbero andare in porto diversi scambi: Juventus protagonista su questo fronte, possibile operazione col Bayern

Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni rilasciate a ‘The Player Tribune’ da Douglas Costa: “Ho pensato di ritirarmi – ha svelato l’esterno della Juventus – Ci sono dei momenti che penso: ‘Posso ancora giocare? Perché vado in campo e mi faccio male di nuovo… Ogni tanto scherzo con Alex Sandro dicendogli che ho più risonanze che presenze. Le persone dicono che ho il potenziale per essere uno dei migliori al mondo, però gli infortuni mi frenano”. Proprio i suoi continui guai fisici sono uno dei motivi che dovrebbe spingere il club bianconero a cederlo nel prossimo calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo in Premier | Ipotesi scambio con Higuain!

Calciomercato Juventus, Douglas Costa per Coman: lo scambio dei grandi ritorni

Il 29enne di Sapucaia do Sul potrebbe finire in Premier League, dove vanta diversi estimatori. Paratici può piazzarlo in qualche scambio, la formula che verrà più utilizzata nel mercato che verrà data la crisi economica legata all’emergenza coronavirus. Probabile il tentativo di inserimento di Douglas Costa nell’ambito dell’operazione Pogba col Manchester United, ma attenzione anche a uno scenario clamoroso che prevederebbe il suo ritorno in Germania. Nella fattispecie al Bayern Monaco, che si dice si sia fatto sotto già nella scorsa finestra ‘di riparazione’.

Coi tedeschi il rapporto è eccellente e potrebbe ‘partorire’ uno scambio a dir poco clamoroso quanto comodo per entrambe anche in ottica plusvalenze. A Torino farebbe ritorno nientemeno che Kingsley Coman, che nel 2015 passò dalla Juve al Bayern in prestito biennale con diritto di riscatto (poi esercitato) per complessivi 27 milioni. Indiscrezioni danno il francese come possibile partente, a maggior ragione con l’approdo in Baviera di Leroy Sane, col quale il Bayern ha un accordo.

Coman ha una valutazione di 40 milioni, Douglas Costa di 30: per questo motivo lo scambio difficilmente potrebbe andare in porto alla pari (più verosimile con una decina di milioni cash in favore del Bayern), oltre al fatto che il primo è sei anni più giovane. Il classe ’96 sarebbe perfetto per il tridente di Sarri, il quale potrebbe tirargli fuori tutto il potenziale ancora inespresso.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, accordo Inter-PSG per Icardi ad un passo | Cifre e dettagli

Juventus, Raiola è già in parola col Real | E Ronaldo rema contro!