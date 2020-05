Calciomercato Juventus, colpo in Premier | Ipotesi scambio con Higuain!

La Juventus è alla ricerca di una prima punta che possa sostituire Higuain: la chiave per il bomber della Premier potrebbe essere proprio il Pipita.

In tempo di ‘Coronavirus’ la Juventus e Gonzalo Higuain si sono allontanati fisicamente, con l’attaccante volato in Argentina, e mentalmente: il ‘Pipita’ non sembra più rientrare nei piani futuri della ‘Vecchia Signora’. Le divergenze con Higuain hanno spinto la Juventus a cercare sul mercato una prima punta che possa prendere il posto dell’argentino in rosa. Le richieste di Maurizio Sarri sembrano indirizzare i bianconeri verso un attaccante di peso, capace di battagliare con le retroguardie avversarie e aprire gli spazi alla coppia formata da Cristiano Ronaldo e Dybala. I profili seguiti dalla Juventus sembrano essere sostanzialmente due: Milik e Raul Jimenez. La chiave potrebbe essere proprio Gonzalo Higuain.

Calciomercato Juventus, passi avanti per Raul Jimenez | Higuain fondamentale!

La ricerca di una prima punta da parte della Juventus potrebbe essere arrivata ad una svolta: secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes’, i bianconeri avrebbero iniziato una trattativa con il Wolverhampton per Raul Jimenez e la chiave di volta dell’operazione sarebbe Gonzalo Higuain. Il club inglese, infatti, vorrebbe riuscire ad arrivare all’argentino per la prossima stagione e sarebbe disposta ad inserirlo nella trattativa per Jimenez.

L’attaccante messicano si è reso protagonista di una grande stagione con i ‘Wolves’ e avrebbe attirato l’interesse della Juventus. Sono 22 le reti messe a segno quest’anno da Raul Jimenez: un bottino importante che ne ha messo in luce tutte le qualità da prima punta. Pur non essendo giovanissimo – Jimenez ha 29 anni- potrebbe essere l’uomo giusto per aprire gli spazi agli attaccanti bianconeri: il messicano, infatti, è un autentico colosso di 1,90m ed è dotato anche di ottima tecnica. Tutte caratteristiche che si sposano bene con l’interpretazione tattica richiesta da Sarri ai propri attaccanti.

La Juventus potrebbe avere trovato il prossimo colpo di mercato in avanti: i Wolves sono disposti a cedere Raul Jimenez se dovesse essere inserito Higuain nell’operazione!

RM

