Juventus, Raiola è già in parola col Real | E Ronaldo rema contro!

Il principale obiettivo della Juventus potrebbe sfumare per un duplice fattore: l’alleanza fra Raiola e Florentino Perez, e la volontà di CR7.

Il progetto Juventus messo in piedi da Andrea Agnelli dieci anni fa, ha trovato il punto più alto nell’arrivo di Cristiano Ronaldo. Essere riusciti a portare a Torino la più grande star del mondo del calcio ha avuto un impatto enorme a livello mediatico: i bianconeri negli ultimi due anni hanno scalato la classifica dei club più seguiti sui social network. Un traguardo, questo, che non basta a saziare le ambizioni del presidente della Juventus. L’obiettivo del club piemontese per il futuro è quello di assicurarsi il nuovo CR7 prima di tutti gli altri e di averlo nel pieno della carriera. Paratici avrebbe anche individuato il profilo giusto in Erling Haaland, ma a stravolgere i piani dei bianconeri potrebbero essere due persone: Raiola e proprio Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, 3-0 a tavolino col Lione | Clamorosa ipotesi!

Calciomercato Juventus, Haaland va verso il Real | Ronaldo e Raiola decisivi!

Le ultime novità riguardo ad Erling Haaland avrebbero del clamoroso in casa Juventus: secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, infatti, il Real Madrid avrebbe già in mano una promessa da parte sia del Borussia Dortmund che di Mino Raiola. L’attaccante norvegese sembra già promesso sposo delle ‘Merengues’: ad infrangere il sogno della Juventus di arrivare al prossimo fenomeno del calcio mondiale potrebbe essere sempre il solito Real Madrid. Questa, però, potrebbe non essere l’unica notizia a smorzare gli animi dei bianconeri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio a sorpresa vicino | Ronaldo non ha dubbi

Sempre secondo quanto rivelato da ‘Defensa Central’, dietro al forcing del Real Madrid per Haaland ci sarebbe proprio Cristiano Ronaldo: l’asso portoghese non gradirebbe la concorrenza del norvegese classe 2000 in bianconero e avrebbe consigliato a Florentino Perez di puntare forte su di lui. Uno scenario che avrebbe del clamoroso: CR7 in persona che impedisce alla Juventus di prendere il giocatore che potrebbe ereditarne il ruolo di protagonista nel calcio europeo.

Haaland si allontana sempre di più dalla Juventus: con la complicità di Raiola e di Cristiano Ronaldo, il suo futuro sembra sempre più a Madrid!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Milik si avvicina | La ‘mossa’ del polacco

Atletico Madrid, UFFICIALE | Brutta tegola per Simeone

Calciomercato Milan, colpo di scena | Si è offerto al Real Madrid!