Juventus, 3-0 a tavolino col Lione | Clamorosa ipotesi!

In attesa di conoscere il futuro della Serie A, spunta un clamoroso scenario in Champions League: il ritorno degli ottavi con il Lione non è così scontato.

Il ritorno degli ottavi di Champions League fra Juventus e Lione potrebbe subire un epilogo inaspettato: secondo quanto riferito da Gian Luca Rossi a ‘Top Calcio’, si potrebbe paventare l’ipotesi di un 3-0 a tavolino per i bianconeri perché il club transalpino potrebbe non presentarsi a Torino. Un’eventualità clamorosa, in cui la Juventus non dovrebbe recuperare l’1-0 dell’andata: una sconfitta che ancora brucia all’interno dello spogliatoio bianconero.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio a sorpresa vicino | Ronaldo non ha dubbi

Champions League, Juventus-Lione | Scenario clamoroso!

La decisione della Federazione francese di porre fine alla Ligue 1 in maniera anticipata potrebbe incidere in maniera importante anche sulla Champions League: il Lione, infatti, potrebbe non presentarsi per la sfida con la Juventus. La gara di ritorno, quindi, si chiuderebbe con un 3-0 a tavolino per i bianconeri, che accederebbero direttamente ai quarti di finale. Il cammino della Juventus in Champions League potrebbe essere facilitato dalle scelte della Federazione transalpina: l’OL potrebbe decidere di porre fine alla propria partecipazione alla competizione europea.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Allegri vuole tornare | Contatti con il capitano

Atletico Madrid, UFFICIALE | Brutta tegola per Simeone

Calciomercato Inter, retroscena Werner | C’è stato l’incontro