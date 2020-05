Calciomercato Juventus, sprint per il super scambio | Si chiude a giorni

La trattativa va avanti ormai da diverse settimane e i club vogliono portarla a termine al più presto. C’è l’accelerata per chiudere nei prossimi giorni

Si prevede un calciomercato ricco di movimenti per la Juventus, che ha vissuto una buona stagione fin qui ma vuole continuare a crescere per alzare ancora di più il proprio livello. La compagine allenata da Maurizio Sarri non ha convinto del tutto sul campo e per questo Fabio Paratici potrebbe lavorare per offrire una rosa più adatta allo stile di gioco richiesto dal proprio tecnico.

Un calciatore che è partito bene prima di crollare e deludere le attese è sicuramente Miralem Pjanic. Il bosniaco era riuscito a trascinare la squadra nei primi mesi di stagione, ma con il passare delle settimane si è perso e non è riuscito più a dare il suo contributo nel migliore dei modi.

Calciomercato Juventus, il Barcellona vuole chiudere per Pjanic entro questa settimana

Pjanic potrebbe partire nei prossimi mesi ed è finito nel mirino del Barcellona e la conferma dell’interesse è arrivata attraverso AS. La testata giornalistica spagnola ha ricevuto un documento datato gennaio 2020 nella quale il club catalano detta le linee guida per la costruzione della squadra e specifica che in alcune zone di campo è meglio puntare sull’esperienza.

In questo modo, dunque, si spiega l’idea dei Blaugrana di voler scambiare un giovane come Arthur per un giocatore con un bagaglio di esperienza più ampio come Pjanic. I dirigenti catalani stanno cercando di convincere il brasiliano ad accettare la destinazione italiana, in modo da provare a chiudere la trattativa entro questa settimana.

Nel documento di gennaio, si parla anche del mix tra esperienza e gioventù: da qui si spiega il forte interesse per Lautaro Martinez.

