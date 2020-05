Dopo una grande stagione, sembrerebbe ormai a un passo la firma per il rinnovo. Ci sono già cifre e dettagli del nuovo contratto: Juventus più lontana

È stata un’annata straordinaria per la Lazio fino allo stop causato dall’emergenza coronavirus. I biancocelesti sono cresciuti settimana dopo settimana e da novembre in poi hanno avuto un rendimento da top club europeo, inserendosi di prepotenza nella lotta scudetto che inizialmente riguardava solo Juventus e Inter.

Alla base di questi grandi risultati c’è un lavoro straordinario del tecnico Simone Inzaghi, che è arrivato in punta di piedi in prima squadra nel 2016 e da quel momento in poi ha iniziato un percorso che ha portato diversi trofei prima di diventare una pretendente per la vittoria del campionato.

Calciomercato Juventus, salta l’ipotesi Inzaghi: rinnovo con la Lazio vicino

Il lavoro dell’allenatore biancoceleste è stato apprezzato da diverse squadre che lo hanno subito iniziato a seguire per il futuro. La Juventus lo aveva messo nel mirino anche l’estate scorsa, dopo l’addio di Massimiliano Allegri, ma alla fine arrivò Maurizio Sarri.

Per evitare spiacevoli sorprese nei prossimi mesi, il presidente della Lazio Claudio Lotito si è messo al lavoro per rinnovare il contratto di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe già un accordo per il prolungamento fino al 2023 con aumento dell’ingaggio dai 2 milioni attuali a 2.5 milioni di euro più bonus.

Simone Inzaghi dunque si avvicina sempre più ad essere il tecnico con più presenze sulla panchina della Lazio.

