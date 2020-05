Il presidente dell’Uefa interviene per parlare della situazione coronavirus e fa un annuncio importante sul futuro

Non è un momento facile per il calcio in tutto il mondo, che cerca di ripartire per provare a ridurre i danni economici causati dallo stop legato al coronavirus e per assegnare sul campo eventuali titoli, qualificazioni o retrocessioni. La Bundesliga è già ripartita e Liga, Serie A e Premier League vorrebbero fare lo stesso nelle prossime settimane. Niente da fare, invece, per la Ligue 1 che ha decretato in anticipo la fine del campionato.

Uefa, parla il presidente Ceferin: “Presto rivedremo il calcio con i tifosi. Fair Play Finanziario? Lavoriamo per migliorarlo”

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha parlato ai microfoni del The Guardian in merito alla ripartenza del calcio e alle possibili modifiche da attuare in futuro per migliorare il sistema europeo. Queste le sue dichiarazioni: “Scommetterei un milione di dollari sul fatto che Euro 2020 si giochi nel 2021. Non credo che il virus durerà per sempre, siamo pronti a seguire le raccomandazioni delle autorità. Sono anche sicuro che presto tornerà il buon vecchio calcio con i tifosi“.

Sul fair play finanziario: “Le sanzioni ci saranno sempre per i club che non seguiranno le regole, ma ovviamente stiamo vedendo come modificare le nostre normative e, se necessario, adattarci ai nuovi tempi. Questo non accadrà presto ma stiamo pensando a qualcosa per migliorarlo, modernizzandolo e facendo qualcosa in più sull’equilibrio competitivo. C’è anche la possibilità di introdurre una sorta di tassa di lusso“.

Il presidente Ceferin, dunque, annuncia novità importanti per il futuro riguardo il fair play finanziario per creare più competitività.

