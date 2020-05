Coronavirus, UFFICIALE | Cancellate tre competizioni

Ufficiale la notizia della sospensione definitiva delle competizioni calcistiche anche in America: tre competizioni cancellate nel calcio statunitense

L’emergenza Coronavirus ha pervaso il mondo interno, provocando moltissimi disagi in tutti i settori. Anche il calcio ne ha risentito moltissimo, arrivando alla sospensione delle maggiori competizioni. Anche in America, uno dei paesi più colpiti, arriva la notizia della cancellazione di alcune competizioni. A comunicarlo è la MLS attraverso il proprio sito ufficiale, in cui si apprende che gli All-Star game, la Leagues Cup e la Campeones Cup, sono state cancellate. Tutte e tre le competizioni cancellate riprenderanno nel 2021 ed i biglietti venduti fino ad ora verranno rimborsati. Un duro colpo al mondo calcistico statunitense che fino al prossimo anno dovrà rinunciare a tornare in campo.

