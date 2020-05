Calciomercato Milan, affare ‘low cost’ in Bundesliga | Lo vuole Rangnick

Non c’è solamente Rangnick per il Milan dalla Bundesliga: i rossoneri potrebbero aver trovato anche il colpo in difesa e costa solo 2 milioni.

Si preannuncia un’estate di grandi manovre per il Milan: nel prossimo mercato potrebbe esserci un cambio in panchina, con Rangnick che lascerebbe la scrivania nel RB Lipsia per arrivare in rossonero. Il manager tedesco con il ‘Diavolo’ assumerebbe il doppio ruolo di allenatore e responsabile dell’area tecnica: un unicum per quanto riguarda la Serie A. Dalla Bundesliga, poi, Ralf Rangnick potrebbe portare con sé anche il primo colpo di mercato rossonero. Si tratta di un giocatore che ricalca alla perfezione le qualità richieste da Gazidis: giovani, di talento e ad un prezzo davvero accessibile.

Calciomercato Milan, c’è Kilian per la difesa | Clausola da 2 milioni!

Come riferito da ‘Todofichajes’, il primo colpo di Rangnick in rossonero potrebbe essere Luca Kilian: centrale classe ’99 in forza al Padeborn. Il fiore all’occhiello del manager tedesco è sempre stata la scoperta di giovani talenti, acquistati prima che il valore potesse lievitare. Sarebbe questo il caso di Kilian: il difensore tedesco ha un contratto fino al 2021 con il Padeborn, ma soprattutto ha una clausola rescissoria fissata solamente a 2 milioni di euro. Una vera e propria occasione di mercato per il Milan, che potrebbe trovarsi un difensore di prospettiva in rosa senza spendere una cifra esorbitante.

Titolare nella nazionale Under 21 tedesca, Kilian è cresciuto nelle giovanili del Borussia Dortmund e la scorsa estate si è unito al Padeborn a parametro zero. Il colosso tedesco -è alto 1,92m- ha disputato 13 partite in Bundesliga con il piccolo club della Renania: realizzando una crescita che gli ha permesso di attirare l’interesse di società più importanti. Il Milan potrebbe superare tutte le concorrenti per Kilian con l’arrivo di Rangnick, considerato un vero e proprio guru dai giovani calciatori tedeschi.

Il Milan potrebbe aver trovato un vero e proprio affare ‘Low cost’ in Bundesliga: si tratta del difensore Luca Kilian, la cui clausola rescissoria è di ‘appena’ 2 milioni di euro!

