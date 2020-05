Polemica sulla ripresa | “Serve a riempire le casse dei club”

Il calcio è ripartito con la Bundesliga, ma non si placano le polemiche e Damascelli tuona: “Una fiction di calcio, una pantomima che allontana i tifosi”.

La giornata di ieri è stata particolarmente significativa per il mondo del calcio: in Bundesliga, infatti, il pallone è tornato a rotolare sui campi da gioco e i tifosi hanno potuto ammirare i propri beniamini, anche se da casa. Una ripresa che, però, è dovuta sottostare a determinati paletti come le porte chiuse, le mascherine per lo staff tecnico e la esultanze a distanza. Un calcio post ‘Covid-19’, che è molto differente da come lo avevamo lasciato. Damascelli non è rimasto affatto convinto: “Una pantomima”.

Polemica sulla ripresa, Damascelli indignato | “Una fiction di calcio”

La modalità con cui la Bundesliga ha ripreso il campionato non è stata gradita da Damascelli che, in un’intervista a ‘Il Giornale’, ha tuonato: “Non è questo il calcio che la gente rivuole, il calcio con le mascherine e gli stadi chiusi è solamente una pantomima che serve a riempire le casse dei club, ma allontana i tifosi. È una fiction di calcio, una recita forzata per ripartire, ma il pallone è di plastica e non di cuoio. Tra poco toccherà anche a noi”. Il calcio è appena ripartito, ma le polemiche non mancano di già. Eppure questo è il calcio post ‘Coronavirus’ che ci si presenta davanti, probabilmente, per i prossimi anni. Anche la Serie A studia il modo più adatto per ripartire.

La Bundesliga è ripartita ieri, con uno strepitoso Borussia Dortmund, ma Damascelli non è convinto dalle nuove modalità: “Questo non è calcio”.

