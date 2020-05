Calciomercato, asse Milan-Inter | Scambio e plusvalenze!

In vista di un mercato molto più complicato, il Milan avrebbe pronta una proposta per l’Inter: uno scambio di esuberi per fare plusvalenza.

Quello che si appresta a cominciare, sarà probabilmente il mercato più complicato degli ultimi anni. La sospensione dei campionati e l’obbligo di giocare a porte chiuse, a causa del ‘Covid-19‘, avranno un impatto pesante sull’economia del sistema calcio. Tutti i club avranno a disposizioni minor liquidità e i movimenti di mercato diventeranno sempre più complicati. Per questo stesso motivo, però, cresceranno le operazioni di scambio. Il Milan avrebbe in mente una proposta da avanzare ai cugini dell’Inter: uno scambio fra esuberi, per mettere a bilancio una plusvalenza.

Calciomercato Inter, proposta dal Milan | Scambio fra Dalbert e Rodriguez

Per rispondere ad una situazione economica difficile, il Milan potrebbe infatti pensare ad una proposta di scambio da avanzare all’Inter: Ricardo Rodriguez in cambio di Dalbert. Sia il terzino svizzero che quello francese, rispettivamente in prestito al PSV e alla Fiorentina, potrebbero non essere riscattati e a fine stagione sono pronti a rientrare a Milano. L’idea del club rossonero è quella di effettuare uno scambio fra cosiddetti ‘esuberi’ al fine di mettere a bilancio una plusvalenza e, magari, di rilanciare i due giocatori. Sia Rodrigruez che Dalbert hanno deluso le aspettative a ‘San Siro’, ma è vero anche che queste aspettative erano giustificate. Un rilancio in Serie A potrebbe essere quello che serve ai due esterni per tornare ai rispettivi livelli.

L’offerta del Milan all’Inter potrebbe essere in altre parole un’operazione in cui tutti ci guadagnano: Dalbert e Rodriguez rimarrebbero in un club importante in Serie A e le due società meneghine metterebbero una plusvalenza a bilancio.

