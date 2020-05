Con il possibile arrivo di Rangnick sulla panchina del Milan, possibile scambio in vista con l’Inter: una soluzione che accontenterebbe tutti

Il Milan starebbe così pensando già al futuro. Ralf Rangnick ha aperto alla possibile destinazione rossonera nelle ultime ore e così anche il mercato potrebbe cambiare improvvisamente: con l’Inter prende quota il possibile scambio tra esterni.

Calciomercato Inter e Milan, scambio Lazaro-Conti

Valentino Lazaro potrebbe cambiare ancora una volta squadra. Arrivato all’Inter nella scorsa estate, è volato al Newcastle in prestito a gennaio visto che non c’era spazio a sufficienza per lui con Antonio Conte. Sempre nella sessione invernale di calciomercato lo stesso austriaco aveva spinto per andare al Lipsia targato Rangnick.

Così con il suo arrivo sulla panchina del Milan la situazione potrebbe cambiare con un possibile scambio con il terzino rossonero Andrea Conti, perfetto per la difesa a tre di Antonio Conte. Lo scambio non avverrebbe alla pari visto che il club nerazzurro vorrebbe anche una parte in cash. Infine, c’è da capire se il Newcastle possa o meno esercitare il diritto di riscatto fissato a 23,5 milioni di euro.

Nuovo asse possibile tra Milan e Inter con uno scambio che potrebbe accontentare tutte le parti coinvolti.

