Calciomercato Roma, big offerto a Juventus e Inter!

La Roma continua a lavorare per riuscire a trattenere alcuni dei propri talenti, ma le notizie non sono buone: due club italiani si inseriscono

Si continua a lavorare per far ripartire la Serie A, la settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per sapere quale sarà il destino del campionato italiano. Nel frattempo i club lavorano anche alla finestra estiva di calciomercato. La Roma vorrebbe riuscire a trattenere i giocatori in rosa prima di puntare ad altri obiettivi, ma due club italiani si inseriscono nei piani giallorossi.

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus, Balotelli risponde a Chiellini | Le dichiarazioni shock

Potrebbe interessarti anche >>> Serie A, nodo diritti tv | Scontro in vista

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Conte ‘scarica’ Icardi | Via a prezzo stracciato

Calciomercato Roma, anche Inter e Juventus si inseriscono per Smalling

Uno dei migliori innesti nello scorso calciomercato estivo della Roma è stato senza dubbio Chris Smalling, difensore arrivato in prestito dal Manchester United. Il calciatore inglese ha disputato un’ottima stagione in giallorosso, tanto da complicare molto il suo riscatto per i tanti riflettori finiti su di lui. Secondo quanto riportato da ‘Laroma24.it’, ad inserirsi nei piani della squadra capitolina ci sarebbero Inter e Juventus, già da tempo sulle tracce del centrale.

Alle due big italiane infatti, sarebbe stato offerto l’esperto difensore inglese, ma la Roma sembrerebbe essere ancora in vantaggio per trattenerlo. Il club inglese chiederebbe circa 18 milioni, ma la soluzione per il riscatto potrebbe essere un altro anno in prestito, però con l’inserimento dell’obbligo di riscatto in più rate. Importante sarà anche capire la volontà del calciatore inglese, che più volte ha dichiarato di stare bene a Roma, ma davanti all’offerta di club come quello nerazzurro e quello juventino sarà difficile dire di no.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, scambio con la Roma | Mega plusvalenza