Comunicato ufficiale del Milan dopo i test a giocatori e staff: nessun nuovo caso positivo. Ecco la nota della società rossonera

Dopo l’Inter, anche il Milan ha ricevuto i risultati dei tamponi effettuati sui calciatori della Prima Squadra: fra i rossoneri nessun giocatore è positivo al ‘Coronavirus’. Tutti i giocatori delle due società meneghine sono risultati negativi al ‘COVID-19’: una buona notizia in chiave ripresa della Serie A. Nei prossimi giorni il Milan potrà riprendere almeno con gli allenamenti.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scambio di esterni col Milan | Lo scenario

Coronavirus, UFFICIALE | Nessun positivo fra i giocatori del Milan!

Il club rossonero ha comunicato i risultati dei tamponi a cui è stata sottoposta la Prima Squadra tramite una nota ufficiale: “AC Milan comunica, che, sulla base dei test medici sin qui effettuati sui giocatori della Prima Squadra e lo staff presenti a Milano, non vi è stato riscontro di casi positivi da Covid-19. La squadra proseguirà il programma tecnico individuale a Milanello. Contestualmente, verrà completato lo screening medico per tutta la rosa di giocatori che saranno a disposizione dell’allenatore e del suo staff nei prossimi giorni”. Una buona notizia per la FIGC e per il futuro prossimo della Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, nodo diritti tv | Scontro in vista

Dopo l’Inter, anche il Milan ha comunicato che nessuno fra i propri tesserati è risultato positivo al ‘Coronavirus’.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, trattativa Lautaro | Le parole dell’agente!

Juventus, Balotelli risponde a Chiellini | Le dichiarazioni shock

Calciomercato Roma, big offerto a Juventus e Inter!