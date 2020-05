Si prepara un nuovo duello di mercato tra Juventus e Inter, le due società studiano il colpo del futuro. C’è anche la concorrenza delle big

Dopo aver vissuto una buona stagione, Juventus e Inter si preparano a duellare nuovamente fuori dal campo per provare a chiudere affari di mercato. Le due squadre stanno sfruttando lo stop momentaneo dei campionati causato dall’emergenza coronavirus per programmare nuovi colpi di mercato sia per il presente che per il futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte trema | Assalto da Madrid!

Fabio Paratici e Beppe Marotta si sono già scontrati diverse volte in un anno per giocatori importanti come Romelu Lukaku, Christian Eriksen e Dejan Kulusevski e potrebbe non finire qui. I due dirigenti hanno obiettivi uguali anche in difesa, dove avrebbero individuato una promessa importante per il futuro.

LEGGI ANCHE >>> Inter, ottavi con il Getafe | C’è l’annuncio del presidente

Calciomercato Juventus e Inter, obiettivo Kamara: anche City e Real Madrid su di lui

Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, sia Inter che Juventus sarebbero sulle tracce di Boubakar Kamara. Il difensore centrale classe 1999 è stato un protagonista della cavalcata del Marsiglia verso il secondo posto in classifica, che consentirà la qualificazione alla prossima Champions League. Il giocatore potrebbe partire anche per un’offerta di circa 35 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, UFFICIALE | L’esito dei tamponi sui giocatori dell’Inter

Su di lui, però, la concorrenza è agguerrita. Il Manchester City monitora la situazione oltre al Real Madrid, che vorrebbe provare a strappare il difensore per compiere un altro colpo in stile Varane, il quale arrivò per soli 10 milioni di euro e con il passare del tempo è diventato un perno della difesa dei Blancos e della nazionale francese.

Kamara sogna di fare lo stesso percorso di crescita e le big vogliono godersi le sue qualità, Juventus e Inter ci provano ma non sarà facile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, De Sciglio in uscita | Idea scambio col Napoli

Calciomercato Juventus, Pogba ‘snobbato’ | C’è il via libera!