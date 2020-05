Inter, ottavi con il Getafe | C’è l’annuncio del presidente

Il presidente del Getafe svela le date per la doppia sfida con l’Inter: si prevede un mese di agosto ricco di impegni europei

Si vive una situazione difficile nel mondo del calcio, da ormai due mesi non si gioca più a causa dell’emergenza coronavirus e si discute ogni giorno per provare a raggiungere un accordo riguardo la possibile ripresa dei campionati. La Ligue 1 è stato il primo torneo importante a chiudere anzitempo e assegnare il titolo.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, UFFICIALE | L’esito dei tamponi sui giocatori dell’Inter

La Bundesliga, invece, è ormai decisa a ripartire e lo farà il 16 maggio così come comunicato ufficialmente ieri. In Serie A invece la situazione è ancora poco chiara, le squadre stanno tornando in campo per allenamenti individuali e la speranza è quella di ripartire verso la prima metà di giugno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, De Sciglio in uscita | Idea scambio col Napoli

Europa League, il presidente del Getafe: “Ecco le date per le sfide con l’Inter”

Le competizioni europee, invece, dovrebbero disputarsi per tutto il mese di agosto al termine dei vari campionati. A confermarlo è anche il presidente del Getafe, Angel Torres, che ha parlato della doppia sfida degli ottavi di finale di Europa League contro l’Inter. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Cadena Cope.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pogba ‘snobbato’ | C’è il via libera!

“Dovremmo giocare l’andata in Italia il 2 o il 3 agosto, mentre il ritorno è previsto per il 6 o 7 agosto in Spagna. Qualora non dovesse essere possibile utilizzare il San Siro e il Coliseum Alfonso Perez, le partite si giocherebbero in campo neutro. La Uefa ha bisogno di riorganizzare la competizione con la programmazione delle gare rimaste in sospeso”.

Dunque si iniziano a programmare le date per la ripresa di Europa League e Champions League per vivere un vero e proprio “tour de force” nel mese di agosto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Pjanic ha detto sì | Scambio col Barcellona

Calciomercato Juventus, niente più scambio | Il motivo