Calciomercato Juventus, Pogba ‘snobbato’ | C’è il via libera!

Paul Pogba sarà uno degli uomini mercato delle big d’Italia e d’Europa: la Juventus è sempre molto interessata così come il Real Madrid

Dalla Juventus al Manchester United per cercare di brillare, ma ciò non è accaduto. E così Paul Pogba, reduce da un’annata davvero sfortunata a causa di un grave infortunio, potrebbe lasciare i “Red Devils” al termine della stagione. Sulle sue tracce ci sarebbero la sua ex squadra e il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Pogba-Real: un matrimonio che non si farà

Come svelato dall’edizione odierna del portale spagnolo “AS” Pogba non vestirà la maglia del Real Madrid, visto che un punto d’incontro non si troverà. Il francese sarebbe finito nei radar del club spagnolo da ben quattro anni, ossia dall’estate 2016, quando decise di andare via dalla Juventus. Zidane lo avrebbe voluto con sé, ma il suo agente, Raiola, e il direttore generale del Real, Jose Angel Sanchez, hanno parlato diverse volte negli ultimi mesi, soprattutto per Haaland, l’altro top player facente parte della scuderia del noto procuratore italo-olandese.

L’obiettivo del centrocampista francese è un altro e così il Real si sarebbe fiondato sulla stellina del Rennes Camavinga per rinforzare il centrocampo di Zidane anche per gli anni a seguire.

La Juventus continua a monitorare la situazione Pogba con la speranza che tutto si possa intrecciarsi velocemente.

