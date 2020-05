Calciomercato Juventus, Pjanic ha detto sì | Scambio col Barcellona

Il calciomercato regala incredibili colpi di scena con il capovolgimento della situazione: Pjanic si avvicina sempre di più al Barcellona, pronto lo scambio

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato tra entrate e cessioni. Il centrocampista bosniaco, Miralem Pjanic, potrebbe dire così addio ai bianconeri accettando il trasferimento al Barcellona come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”. Un cambio di rotta decisivo ed improvviso con Paratici pronto a lavorare su uno scambio importante.

Calciomercato Juventus, Arthur per lo scambio con Pjanic

In queste ore lo stesso Pjanic starebbe trovando l’accordo con il Barcellona. Dal canto suo la Juventus chiederà uno scambio alla pari con Arthur visto che i due giocatori sono valutati entrambi 60 milioni di euro, una plusvalenza che sarebbe utile per i bilanci dei due club.

Il club blaugrana è sempre meno propenso a lasciar partire il talentuoso giocatore brasiliano, ma in caso di ok da parte di Pjanic le dinamiche potrebbero cambiare in positivo per la Juventus, che cercherà così di regalare un altro top player a Maurizio Sarri in vista della prossima stagione. Il giocatore sudamericano sarebbe perfetto per il centrocampo a tre fungendo sia da interno che in cabina di regia alternandosi con Bentancur. Nelle scorse settimane lo stesso club bianconero avrebbe chiesto informazioni per Rakitic, seguito a lungo nella sessione invernale, e dell’ex Arturo Vidal, pronto a dire addio al Barcellona.

