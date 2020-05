Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza la possibilità di uno scambio col Napoli: protagonisti De Sciglio e un ‘pupillo’ di Maurizio Sarri

Si fa molta fatica a considerare De Sciglio da big come la Juventus, ma se un allenatore importante e vincente come Allegri lo stima così tanto qualche qualità deve pure averla. Il suo tempo a Torino è comunque finito: non a caso già nello scorso calciomercato di gennaio i bianconeri hanno cercato di sbolognarlo al Paris Saint-Germain, peraltro con Kurzawa il quale non è che abbia fatto chissà cosa negli ultimi tre anni. Era un modo per entrambi i club di liberarsi di giocatori fuori dai piani, mettendo a segno una plusvalenza.

Calciomercato Juventus, De Sciglio per il ‘pupillo’ di Sarri

La Juve potrebbe riprovare a scambiare De Sciglio con un altro terzino, precisamente con uno dei ‘pupilli’ di Sarri prima all’Empoli e poi al Napoli: l’albanese Hysaj. Ieri l’agente del ventiseienne di Shkoder ha annunciato a ‘Radio Kiss Kiss’ l’intenzione di voler chiudere l’avventura col club azzurro una volta conclusasi questa stagione: “Abbiamo comunicato al presidente De Laurentiis che non rinnoveremo il contratto – le parole di Mario Giuffredi a ‘Radio Kiss Kiss’ – La volontà è quella di andare via. Adesso è anche nell’interesse del Napoli cercare una soluzione per il giocatore, visto che poi andrà in scadenza nel 2021. Poi in questo mercato strano possono esserci mille colpi di scena, quindi tutto potrebbe anche cambiare in corsa: però noi la nostra volontà l’abbiamo fatta presente”.

Lo scambio tra Napoli e Juventus può andare in porto anche alla pari dato che i due giocatori hanno una valutazione simile, circa 12-15 milioni di euro. Hysaj potrebbe sbarcare alla Continassa dopo o insieme a Milik, nonostante le smentite al momento il candidato più ‘forte’ a raccogliere l’eredità di Gonzalo Higuain.

