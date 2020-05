Il futuro di Miralem Pjanic continua ad essere incerto visto anche l’accostamento al Barça. Da Barcellona però emerge la preferenza del tecnico Quique Setien.

L’asse Barcellona-Juventus continua a mantenersi caldissimo in vista della prossima estate di calciomercato. Bianconeri e blaugrana sono infatti spesso e volentieri accostati a maxi operazioni che coinvolgerebbero diversi calciatori tra i quali anche Miralem Pjanic e Arthur Melo. Dalla Continassa sono in pressing sul centrocampista brasiliano per regalare a Sarri la giusta pedina per la mediana del futuro. Si tratta di un calciatore giovane, talentuoso e con ancora ampi margini di miglioramento. Percorso inverso invece per Pjanic, nei giorni scorsi accostato proprio al Barça in un super scambio tra le parti in causa. Per tutte le ultime notizie di mercato e non solo CLICCA QUI!

Proseguono i contatti tra Juventus e Barcellona ma non sarà per nulla semplice portare a compimento l’affare coinvolgendo anche Pjanic. Dalla Spagna arrivano infatti opinioni non troppo positive in merito al possibile inserimento del regista bosniaco nella trattativa per portare Arthur a Torino.

Stando a quanto sottolineato da ‘Don Balon’ Quique Setien potrebbe avere un parere decisivo in quanto non sembra gradire particolarmente il profilo dell’ex centrocampista della Roma. Il tecnico dei catalani, arrivato a stagione in corso al posto di Valverde, sembra pronto ad acquisire un ruolo di rilievo anche nelle scelte di mercato dopo aver risollevato le sorti del club, motivo per cui una sua opinione negativa in merito all’affare Pjanic potrebbe risultare determinante per la cattiva riuscita della trattativa. Setien dal canto suo gradirebbe invece il tuttofare del Bayern, Joshua Kimmich.

