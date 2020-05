Calciomercato Juventus, il consiglio di Cristiano Ronaldo per l’attacco

In questi lunghi mesi Cristiano Ronaldo ha collaborato con la Juventus in vista della prossima stagione anche sul fronte mercato: top player per il futuro

Continua il lavoro della Juventus in vista della prossima stagione. Il calciomercato potrebbe regalare così nuovi colpi per il futuro con Cristiano Ronaldo, che avrebbe lavorato in quest’ottica con il club bianconero. Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il campione portoghese potrebbe pensare anche al suo futuro e così avrebbe consigliato una stella brasiliano che potrebbe essere il suo sostituto.

Calciomercato Juventus, Martinelli l’idea per il futuro

Il calciatore individuato è il top player dell’Arsenal Gabriel Martinelli, protagonista di una stagione incredibile con la maglia dei “Gunners“. All’età di 18 anni ha messo a segno ben dieci gol con quattro assist in 26 partite complessive alla sua prima stagione in Premier League. La Juventus sarebbe così pronta all’assalto decisivo per il giocatore su suggerimento proprio del campione portoghese.

Il manager dell’Arsenal, Mikel Arteta, però, sarebbe contrario alla cessione del suo talentuoso attaccante che ha raggiunto davvero numeri entusiasmanti in quest’annata avvincente. Sulle tracce della stella brasiliana restano i maggiori top club europei come Liverpool, Manchester City, Manchester United, Barcellona e Real Madrid.

