Calciomercato Inter, prove di scambio con il Napoli | Lo vuole Conte!

Antonio Conte vuole un rinforzo ‘pesante’ a centrocampo e ha espresso il suo gradimento per un giocatore del Napoli: Marotta prova a proporre lo scambio.

L’impatto di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter è stato notevole: i nerazzurri, sotto la guida del tecnico salentino, sono diventati immediatamente una squadra che può competere per lo scudetto. Ma se c’è un aspetto imperituro nella carriera di Conte è la sua proverbiale insoddisfazione: l’allenatore dell’Inter è un’anima attraversata, un uomo che vuole raggiungere la perfezione pur essendo a conoscenza dell’impossibilità dell’impresa. Per questo Conte ha già individuato i punti deboli della compagine nerazzurra e ha chiesto a Marotta di intervenire sul mercato. Uno dei focus del ds nerazzurro sarà quello di trovare un centrocampista di ‘peso’, capace di coprire le due fasi con grande intensità: l’ultima idea è uno ‘scontento’ del Napoli.

Calciomercato Inter, obiettivo Allan | Proposto lo scambio con Vecino!

L’interesse dell’Inter per Allan è di lunga data, ma nelle ultime ore sarebbe arrivato anche il gradimento da parte di Conte. Le qualità da ‘ruba-palloni’, miste alle scorribande nella metà campo avversario, fanno del brasiliano un centrocampista ideale per il tecnico salentino. Allan, peraltro, sembra avere definitivamente rotto con il Napoli ed in estate sembra destinato a lasciare il capoluogo campano. L’ultima idea di Marotta per arrivare al centrocampista azzurro potrebbe essere quella dello scambio.

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, infatti, l’Inter avrebbe proposto al Napoli l’inserimento di Vecino come contropartita tecnica per abbassare le richieste di De Laurentiis. La prima risposta del Napoli sembra essere negativa, nonostante il fatto che Gattuso non disdegni un centrocampista di esperienza come Vecino. La sensazione è che la trattativa fra le due società sia solamente in una fase embrionale, con i campani che però si trovano in una posizione di forza assoluta. Il Napoli, infatti, è consapevole dell’interesse di club come PSG ed Everton per Allan e per questo non è disposto a fare sconti. I prossimi mesi saranno decisivi, ma i nerazzurri dovranno alzare l’asticella se vorranno aggiudicarsi il centrocampista del Napoli.

Il rinforzo per il centrocampo dell’Inter potrebbe arrivare dal Napoli: Conte vuole Allan e Marotta avrebbe offerto uno scambio con Vecino. La risposta azzurra al momento è negativa, ma tutto può ancora succedere!

