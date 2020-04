In Europa si cercano soluzioni per far ripartire i campionati ed in Polonia sarebbero arrivati ad una decisione: c’è la data per il ritorno in campo

Tornare in campo e terminare la stagione è un problema che affligge l’intero mondo del calcio europeo. In Polonia però, sembrerebbero pronti a ripartire. Infatti secondo riportato dall’Ansa, il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha dichiarato di avere un piano per la ripartenza. ”Abbiamo un piano specifico per far ripartire l’Ekstraklasa e potrebbe avvenire alla fine di maggio”. Queste le parole del premier che punterebbe a far tornare in campo le società della Serie A polacca il prima possibile e la data ufficiale sarebbe il 29 maggio. La decisione sarebbe stata presa dopo un confronto con il ministero della salute e dello sport, con i quali si sarebbe deciso di ripartire a porte chiuse ed in una situazione di totale sicurezza sanitaria. Il campionato polacco si era fermato lo scorso 9 marzo, a quattro giornate dalla fine della stagione regolare, che poi prevedrebbe lo svolgimento dei playoff e playout. Inoltre, il governo polacco avrebbe deciso di far ripartire anche altri sport e riaprire i centri di allenamento per gli atleti che gareggeranno alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

