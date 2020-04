Calciomercato Inter, occhi in Liga | Colpo da 45 milioni

Il calciomercato dell’Inter, tra i diversi profili nel mirino, resta quello di un colpo di spessore sugli esterni: ecco chi potrebbe arrivare a giugno

Nonostante il momento difficile vissuto dal calcio italiano, in casa Inter si continua a lavorare in vista della prossima sessione di calciomercato. Diversi i nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra per giugno, con Conte che avrebbe messo un rinforzo per completare la batteria di esterni a disposizione per il 2020/21.

Calciomercato Inter, fissato il presso: Marotta alla finestra

Già cercato nelle scorse settimane e non solo dall’Inter, il futuro di Nelson Semedo sembrerebbe ormai scritto. Secondo quanto riportato da ‘Sport‘, il forte laterale del Barcellona sarebbe finito sul mercato. Conte sta spingendo da tempo per almeno un rinforzo di spessore sugli esterni ed ecco che il terzino dei blaugrana sarebbe il profilo perfetto per completare la rosa nerazzurra. In tal senso, il Barcellona avrebbe già fissato il prezzo per il cartellino di Semedo a 45 milioni di euro. Una richiesta importante che non scoraggerebbe l’agente del 26enne di Lisbona Jorge Mendes.

L’ex Benfica pare lontano dal rinnovo con il Barcellona visto che le trattative sono interrotte da tempo a causa del Coronavirus. In scadenza nel giugno 2022, Semedo ha collezionato in stagione 29 presenze con 5 assist vincenti. Un nome forte dunque quello del classe 1993 in casa Inter, indipendentemente dal fattore Lautaro Martinez.

Il ‘Toro’ resta, insieme a Neymar, il grande obiettivo per l’attacco del Barcellona in vista della prossima stagione. Il futuro dell’attaccante è quindi ancora da scrivere e non è legato all’eventuale offerta nerazzurra per Semedo. Sul terzino anche Juventus e Manchester City, mentre in Francia il Psg potrebbe puntarvi per sostituire Meunier.

