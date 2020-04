Il ritorno in campo resta in dubbio ma arrivano notizie contrastanti per il futuro della Serie A: parlano i medici di alcuni club

Momento difficile per il calcio italiano che al momento non vede ancora la luce. La pausa forzata a causa del Coronavirus potrebbe tuttavia terminare nelle prossime settimane con la ripresa dei campionati di Serie A e B. Arrivano dichiarazioni contrastanti per quanto riguarda i medici di diversi club di Serie A sul possibile ritorno in campo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, maxi scambio col Barcellona | I dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Icardi-Juventus | La ‘vendetta’ di Marotta

Serie A, preoccupazione per il ritorno in campo: parlano i medici

Una lettera di ben venti pagine alla commissione tecnico-scientifica della Figc guidata dal professor Paolo Zeppilli, come riportato da ‘Repubblica’. Ad eccezione di Juventus, Lazio e Genoa, i medici dei restanti 17 club di A chiedono chiarimenti riguardo ad un possibile ritorno in campo in sicurezza. Contestazione del Protocollo e preoccupazione per un eventuale calciatore positivo quando i club potranno tornare ad allenarsi. Una situazione decisamente critica specialmente al nord Italia con uno dei tanti quesiti che afferma come “Nel caso in cui un membro del gruppo risultasse positivo non è chiaro se le attività di squadra possono riprendere regolarmente per gli atleti che risultassero negativi agli accertamenti previsti”.

Per tutte le ultime notizie CLICCA QUI!

La difficoltà nel rispettare il distanziamento, sanificazione dei locali del ritiro e la criticità per i continui e costanti tamponi. Dalla Sampdoria che detta un no deciso alla ripresa il 4 maggio fino al Napoli che chiede che si spieghi “bene l’aspetto medico-legale delle responsabilità”. Un calderone di incertezze e dubbi che non gioverà quasi certamente alla ripresa dei tornei. In conclusione dunque, viene fatto notare dai club di A come il protocollo così com’è non funzioni a dovere.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, Cellino avvisa la Serie A | “Una follia”

Il presidente del Coni Malagò è inoltre al lavoro sul documento con tutti gli incidi di rischio di tutte le discipline sportive, che sono centinaia. Incertezze e dubbi, il futuro della Serie A è ancora in bilico.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, tre cessioni per il super colpo | Le cifre

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, clausola pro Inter | Clamoroso scambio in vista

S.C