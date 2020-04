Nel prossimo calciomercato estivo il Milan sarà chiamato ad acquistare almeno un nuovo difensore centrale. Possibile affare con un club tedesco

Nella prossima sessione di calciomercato il Milan dovrà per forza di cose rinforzare anche il reparto arretrato. Al di là del possibile riscatto di Kjaer, urge soprattutto un nuovo difensore da affiancare a capitan Romagnoli, che alla fine i rossoneri dovrebbero tenere rinnovandogli il contratto ora in scadenza nel giugno 2022 con ovviamente annesso aumento dell’attuale stipendio che è di circa 3,5 milioni di euro netti.

Calciomercato Milan, Calhanoglu ‘porta’ Ginter: i dettagli

Il club rossonero, specie con l’arrivo di Rangnick potrebbe fare spesa in Bundesliga ‘sfruttando’ il suo numero 10 Hakan Calhanoglu. O meglio il suo recentissimo ingresso nell’agenzia del noto procuratore Gordon Stipic con lo scopo di ottenere una corsia preferenziale per Matthias Ginter, il quale è assistito (oltre che dal fratello) dallo stesso procuratore del turco. Inoltre, il centrale di Friburgo avrebbe le caratteristiche ideali per il Milan, sia per anagrafe (ha 26 anni) che per l’aspetto economico e le richieste di ingaggio.

Per convincere il Borussia Moenchengladbach a privarsene, però, servirebbe uno sforzo economico non indifferente: possibile una richiesta superiore ai 30 milioni di euro, anche se la società di via Aldo Rossi avrebbe delle chance di ottenere uno sconto visto che il classe ’94 ha il contratto in scadenza nel 2021.

Alto circa 191cm, Ginter si integrerebbe alla perfezione con Romagnoli e aggiungerebbe senz’altro fisicità ed esperienza all’intera retroguardia. Parliamo in sostanza di un centrale di spessore internazionale, non a caso mesi fa riaccostato pure alla Juventus.

R.A.

