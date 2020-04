Calciomercato Juventus, assalto a de Ligt | C’è il via libera!

Nonostante le difficoltà di inizio stagione con la Juventus, l’interesse per de Ligt rimane vivo: un grande club prepara l’assalto al centrale bianconero.

La politica del Real Madrid sul mercato è da sempre semplice quanto efficace: avere i migliori giocatori in qualsiasi posizione del campo. E non importa se per essere ‘Galattici’, inteso come un conglomerato di stelle pallonare, bisogna mettere mano al portafoglio con enorme generosità. Quella è una dote che a Madrid non manca di certo. Florentino Perez ha deciso che dal prossimo anno le ‘Merengues’ devono tornare ad essere i mattatori del calcio europeo. Per farlo il Real si muoverà pesantemente sul mercato: per la difesa l’idea principale è quella di pescare in casa Juventus.

Calciomercato Juventus, Real in pressing su de Ligt | Zidane da l’ok

L’obiettivo numero uno del Real Madrid per la difesa è Matthijs de Ligt. Secondo quanto riferito da ‘Diario Madridista’, le ‘Merengues’ non hanno intenzione di mollare la presa sul difensore della Juventus. Gli spagnoli sembrerebbero disposti a spingersi molto in alto pur di convincere il club torinese a lasciar partire de Ligt, che nelle ultime settimane avrebbe ricevuto anche la benedizione di Zidane. Il Real Madrid avrebbe individuato anche la ‘chiave’ per smuovere la Juventus: Marcelo.

La ‘Vecchia Signora’, infatti, non ha la minima intenzione di privarsi di de Ligt dopo un solo anno. L’inserimento del terzino sinistro brasiliano, però, potrebbe cambiare tutto. Con l’arrivo di Marcelo la Juventus avrebbe un doppio vantaggio: in primis renderebbe molto felice Cristiano Ronaldo e poi Fabio Paratici potrebbe attuare una grande plusvalenza cedendo Alex Sandro. In ogni caso, le possibilità che de Ligt possa lasciare Torino dopo una sola annata rimangono minime.

Il pressing feroce del Real Madrid su Matthijs de Ligt è inarrestabile: il club spagnolo avrebbe individuato nel centrale olandese classe ’99 il futuro della difesa blanca. Convincere la Juventus, però, potrebbe essere un’impresa impossibile.

RM

