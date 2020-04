Il grande obiettivo di mercato della Juventus è quello di rinforzare il centrocampo e per farlo i bianconeri potrebbero tentare il clamoroso ritorno.

La Juventus ha da sempre costruito le proprie vittorie sul continuo ed incessante perfezionamento: un comportamento dovuto alla perenne insoddisfazione che pervade il club piemontese. Uno stato d’animo che, negli anni, si è trasformato in un punto di forza. I problemi maggiori della Juventus in stagione sono sorti a centrocampo e, per questo, Fabio Paratici avrà come obiettivo primario del prossimo mercato quello di rinforzare la mediana bianconera. L’ultima idea del ds juventino potrebbe essere quella di un clamoroso ritorno e, quindi, di una sfida aperta con l’Inter di Marotta e Conte.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, Inter fuori dalla Champions | Ipotesi shock

Calciomercato, la Juventus tenta il ritorno di Vidal | CR7 dà l’ok!

Come riportato da ‘Don Balon’, infatti, l’ultima idea della Juventus sarebbe quella di un clamoroso ritorno di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno ormai è ai ferri corti con il Barcellona ed in estate la sua partenza appare come inevitabile. Su Vidal è, da tempo, molto forte l’interesse di Marotta: a gennaio il cileno è stato ad un passo dal riabbracciare Conte all’Inter. Il pressing dei nerazzurri per il centrocampista blaugrana non è mai cessato e anche in estate sarà tentato un nuovo assalto, ma dalla Spagna avvisano che potrebbe essere cambiato tutto.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Kane trova l’accordo | I dettagli

Sempre secondo il portale spagnolo, infatti, l’offerta della Juventus avrebbe fatto tentennare Vidal: il cileno è molto legato a Torino e al club che lo ha consacrato nel grande calcio. Per questo motivo la preferenza del capitano della ‘Roja’ ricadrebbe sulla Juventus. L’arrivo di Vidal sarebbe congeniale al centrocampo dinamico che ha in mente Maurizio Sarri e, poi, avrebbe avuto un importante via libera all’interno dello spogliatoio bianconero: Cristiano Ronaldo avrebbe espresso la propria approvazione.

La sfida di mercato fra Juventus ed Inter sembra non avere mai fine: in estate i bianconeri potrebbero tentare di riportare Vidal a Torino, soffiandolo ai nerazzurri.

R.M.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, futuro Icardi | Annuncio alla radio

Juventus, scoppia il caso | La rivelazione: “Problemi tra giocatore e società”

Milan, non solo Rangnick | Incontro segreto con un altro allenatore