Serie A, Inter fuori dalla Champions | Ipotesi shock

Il rischio che la Serie A possa non ripartire è sempre più concreto: ecco come sarebbero assegnati gli accessi alla Champions e all’Europa League.

La Serie A potrebbe essere entrata in punto morto, in cui l’unica soluzione possibile potrebbe essere quella di sospendere il campionato definitivamente. In questo caso però come si gestirebbero gli accessi alle competizioni europee? Le ipotesi, al momento, sono queste: si potrebbe tenere conto della classifica della scorsa stagione, considerando quella in corso come non valida. Più probabile è che vengano considerate qualificate dalla FIGC le prime squadre della classifica attuale, anche se il campionato non è stato portato a termine, e quindi sarebbero qualificate alla Champions League Juventus, Lazio, Inter e Atalanta. L’ipotesi che spaventa i nerazzurri, però, è un’altra.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, otto squadre contrarie alla ripresa | I dettagli

Serie A, Inter rischia di essere fuori dalla Champions | I Dettagli

Il rischio più grande per l’Inter è che, invece che la FIGC, sia la UEFA a decidere quali squadre di Serie A sarebbero qualificate per la prossima Champions League. La modalità che adopererebbe la UEFA, infatti, prenderebbe in esame solamente il ranking Uefa ed in questo caso i club italiani che avrebbero l’accesso alla Coppa dalla grandi orecchie sarebbero Juventus (5^ nel ranking), Roma (15^), Napoli (16^) e Lazio (36^). Niente da fare in quel caso per Inter e Atalanta che, rispettivamente con il 50^ e 51^ posto nel ranking UEFA, si troverebbero escluse dalla massima competizione europea.

La più grande paura del club meneghino è che la scelta delle squadre italiane che avranno accesso alla prossima edizione della Champions League sia demandato dalla FIGC direttamente alla UEFA.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Kane trova l’accordo | I dettagli

Juventus, scoppia il caso | La rivelazione: “Problemi tra giocatore e società”