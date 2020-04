Arriva la clamorosa indiscrezione riportata dall’esperto di mercato Rai, Paolo Paganini: Icardi resta in Serie A se alla Juventus arriva un attaccante

Nel mondo del calcio si continua a sperare che l’emergenza Coronavirus possa finire il prima possibile, così da poter permettere la ripresa in totale sicurezza dei campionati. Nel frattempo nelle società di Serie A si lavora per delineare i piani per il prossimo calciomercato estivo. L’esperto di mercato rivela il futuro di Mauro Icardi, potrebbe restare in Italia, ma solo se la Juventus acquisterà un attaccante.

Calciomercato Inter, svelato il futuro di Icardi: il bomber argentino al Napoli se…

Nuovo scenario per il futuro dell’attaccante dell’Inter, ma in prestito al Psg, Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da Paolo Paganini, esperto di mercato della Rai intervenuto a ‘Radio Kiss Kiss‘, per il bomber argentino ci sarebbe una possibilità che lo porterebbe al Napoli, ma ad una condizione. “La Juve è andata su Milik dopo aver trovato difficoltà importanti su Icardi. Qualora quest’ultimo dovesse tornare all’Inter, il Napoli potrebbe essere una destinazione, con Milik poi alla Juventus. Le strade di questi due attaccanti si incroceranno. Ci sono in ballo parecchi soldi. Il Napoli vuole monetizzare nel migliore dei modi la cessione di Milik. Da quello che ho capito, comunque, sarà soprattutto un mercato di scambi e prestiti. Se Icardi troppo all’Inter, comunque, il Napoli sarebbe in pole”. Queste le dichiarazioni che aprono un nuovo scenario in chiave mercato per Juventus e Napoli in chiave futura.

