Calciomercato Juventus, addio Pjanic | Scambio più soldi ai bianconeri

Calciomercato Juventus, Pjanic verso l’addio: il centrocampista bosniaco può lasciare, spunta lo scambio a sorpresa con un top club

La Juventus programma il suo calciomercato estivo alla ricerca di grandi colpi, ma non è da escludere che numerosi volti possano cambiare tra i bianconeri. Alcuni giocatori, nel corso di questa prima annata di gestione Sarri, non hanno convinto appieno e non sono più intoccabili come un po’ di tempo fa. Un esempio lampante è Miralem Pjanic, colonna del centrocampo bianconero di questi anni, ma che non è riuscito a calarsi alla perfezione nelle richieste del tecnico toscano.

Calciomercato Juventus, addio Pjanic: che scambio col Barcellona

Alcune prestazioni del bosniaco hanno fatto un po’ storcere il naso e pensare che non sia il regista più adatto per i dettami dell’attuale allenatore. Ecco perché la Juventus sta pensando di sostituirlo e trovare un vertice basso che giochi la palla con maggiore velocità. Ritornano in ballo discorsi con il Barcellona, con cui sono state ipotizzate negli scorsi mesi numerose operazioni. Scenario ancor più valido adesso, con un calciomercato in cui potrebbero esserci molti scambi per ovviare ai problemi di liquidità generati dall’emergenza sanitaria globale.

Con i blaugrana potrebbe prendere corpo un’operazione che porterebbe Pjanic al Camp Nou e un sostituto inatteso a Torino. Arthur a sua volta è in discussione in Catalogna, con appena 23 presenze totali in questa stagione. Il brasiliano è stato anche condizionato da un infortunio, ma non sembra essere certo un inamovibile. La sua valutazione è intorno ai 55 milioni di euro, la Juventus, valutando Pjanic intorno tra i 75 e gli 80, potrebbe chiedere un conguaglio sui 20-25 milioni.

N.L.C.