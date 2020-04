Calciomercato Juventus, Sancho si allontana | Il ‘siparietto social’

Uno dei giocatori più ambiti sul mercato Jadon Sancho, sul quale c’è anche la Juventus, ha dato un indizio sul proprio futuro in diretta su Instagram.

La Juventus è a caccia di giovani di grande talento: l’obiettivo è quello di assicurarsi il Cristiano Ronaldo del futuro. Fra i talenti più brillanti del panorama europeo c’è sicuramente Jadon Sancho: il millennial del Borussia Dortmund è entrato nei radar bianconeri già da diversi mesi. Le abilità offensive dell’inglese, unite alla capacità di legarsi con i compagni d’attacco, farebbero di lui un rinforzo ideale per la Juventus: con Cristiano Ronaldo e Dybala comporrebbe un tridente di altissimo livello. La concorrenza su Sancho, però, è agguerrita e dai social del giocatore potrebbe essere arrivato un indizio importante in chiave futuro.

Calciomercato, Sancho strizza l’occhio allo United | Siparietto Social

I social network in questo periodo di quarantena forzata sono diventati un mezzo di comunicazione diretta fra le star del calcio ed i tifosi. E proprio da una diretta ‘Instagram’ di Jadon Sancho potrebbe essere arrivato un indizio importante per il futuro, Juventus ed Inter sono avvisate. Durante la diretta un fan ha scritto all’attaccante: “Bevi se andrai al Manchester United l’anno prossimo”. Esattamente in quel momento Sancho ha preso una bottiglietta d’acqua ed ha bevuto, mandato in visibilio i tifosi dei ‘Red Devils’.

Un siparietto social dietro al quale si potrebbe celare una delle trattative più importanti della prossima sessione di calciomercato. Il Manchester United, infatti, è fra le squadre più interessate a Jadon Sancho e potrebbe decidere di investire buona parte del budget del prossimo mercato per lui.

L’indizio social rischia di trasformarsi in una pessima notizia per la Juventus: Jadon Sancho potrebbe lasciare il Borussia Dortmund, ma per andare verso lo United.

