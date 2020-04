Calciomercato Juventus, Fabio Paratici tenta il super scambio per realizzare il colpo in attacco: già arrivata la risposta dal top club

Juventus già molto attiva in vista del prossimo calciomercato. Stagione ancora in bilico e date e modalità della prossima sessione di trasferimenti ancora tutte da definire. Ma Paratici è tipo da muoversi sempre con un certo anticipo, per farsi trovare pronto quando sarà il momento. I bianconeri, come noto, vogliono rinforzarsi in numerosi reparti e pianificano colpi importanti, sia per giocatori giovani che per talenti già affermati.

Calciomercato Juventus, carta Douglas Costa: no del Manchester City

Cambierà più di qualcosa in attacco, dove almeno un paio di giocatori sembrano arrivati a fine corsa. E’ il caso di Douglas Costa, brasiliano per il quale Sarri stravede, ma che nei suoi anni in bianconero non ha mai trovato la continuità sperata. Pur risultando decisivo in varie occasioni, l’ex Bayern Monaco sarà probabilmente ceduto. Secondo ‘Repubblica’, Paratici aveva già provato ad inserirlo in una operazione di altissimo profilo.

La proposta avanzata al Manchester City, in particolare, era di uno scambio con Gabriel Jesus. Altro giocatore brasiliano, tra i primari obiettivi al centro dell’attacco, vista anche l’incertezza sul futuro di Higuain. Ma Guardiola avrebbe già fatto sapere di non essere interessato ad uno scambio alla pari, ritenuto non congruo dal punto di vista dei ‘Citizens’. L’età di Gabriel Jesus infatti è ancora piuttosto ‘verde’ (ha appena compiuto soltanto 23 anni) e le condizioni fisiche di Douglas Costa, incline come noto a qualche infortunio muscolare di troppo, non convincono.

N.L.C.

