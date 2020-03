Coronavirus, Jonathas: “Sensazione bruttissima, non potevo allenarmi”

Arriva la testimonianza dell’attaccante dell’Elche, Jonathas, risultato positivo al Coronavirus: il calciatore spiega i sintomi provati

Anche il mondo del calcio è stato pervaso dall’emergenza Coronavirus. I campionati sono stati sospesi e molti giocatori sono risultati positivi al Covid-19. In Serie A fino ad ora sono quindici i calciatori contagiati. L’attaccante dell’Elche, Jonathas, vecchia conoscenza del calcio italiano, è uno dei giocatori contagiati. In un’intervista al quotidiano ‘Globo‘, ha spiegato i sintomi provati: ”Questo virus non è uno scherzo”.

Potrebbe interessarti anche >>> Coronavirus, comunicato della Liga | Stop a tempo indeterminato

Potrebbe interessarti anche >>> Coronavirus, Serie A e Champions League | Novità clamorose

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Icardi ritorna e rispunta lo scambio | I dettagli

Coronavirus, la testimonianza di Jonathas: ”Era un dolore fortissimo”

Il Coronavirus ha cambiato temporaneamente la quotidianità dell’Italia intera. I nuovi decreti emanati chiedono alle persone di restare a casa, di non uscire per evitare la diffusione del virus. Molti calciatori sono stati contagiati ed uno di questi, Jonathas, attaccante dell’Elche che ha vestito anche le maglie di Torino e Latina in Italia, racconta la sua esperienza drammatica in un’intervista al quotidiano ‘Globo‘: ”Non potevo allenarmi perché il mio corpo era debole. Specialmente durante i primi tre giorni ho sofferto molto. Non avevo nemmeno la forza di muovermi. Quando sono andato in bagno per farmi una doccia sono quasi svenuto. Era un dolore fortissimo, non l’avevo mai sentito. Questo virus non è uno scherzo”. Poi continua: ”Mi fa male il cuore perché non posso stare con le mie principesse. Ho iniziato a sentire una sensazione molto brutta, un forte mal di testa. La mattina dopo il medico mi ha detto di fare il test perché avevo tutti i sintomi del Coronavirus. Ora sto meglio ma nonostante sia un atleta ho sofferto molto. Immaginate come possa stare una persona anziana”.

Ora il giocatore è in via di ripresa, la sua esperienza è stata brutta ma la sua testimonianza potrà servire a far capire a tutti quanto ci sia bisogno di prudenza in questo periodo.

Potrebbe interessarti anche >>> Emergenza Coronavirus | Dal Brasile: positivo il presidente